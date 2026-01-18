https://news.day.az/society/1810204.html В Ясамальском районе в квартире нашли тело На горячую линию "112" Министерства чрезвычайных ситуаций поступила информация о том, что в квартире в Ясамальском районе Баку за закрытой дверью в беспомощном состоянии находится человек.
На горячую линию "112" Министерства чрезвычайных ситуаций поступила информация о том, что в квартире в Ясамальском районе Баку за закрытой дверью в беспомощном состоянии находится человек.
Как передает Day.Az со ссылкой на Министерство чрезвычайных ситуаций, к вызову были привлечены соответствующие спасательные подразделения Специальной службы по спасению в экстремальных условиях Министерства.
В результате принятых мер тело одного человека передано соответствующим органам.
