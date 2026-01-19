NASA готовит умные аппараты для миссии на Венере

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) планирует внедрить технологии искусственного интеллекта в космическую технику, которая будет отправлена к Венере для её детального изучения.

Как передает Day.Az со ссылкой на IXBT, об этом заявил глава агентства Джаред Айзекман.

"Говоря о том, чего мы хотим достичь в космической сфере, мы хотим внедрить больше автономности в роботизированные миссии. Сейчас мы работаем над миссией к Венере, в которую могут быть встроены некоторые возможности ИИ". Джаред Айзекман

США планируют отправить к Венере две миссии в 2030-2031 годах. Проект DAVINCI сосредоточится на изучении состава атмосферы и истории её формирования, а миссия VERITAS займётся высокоточным картированием поверхности планеты и определением причин, по которым эта планета развивалась отличным от Земли образом.