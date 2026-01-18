Снег осложнил движение на дороге Баку–Шамахы–Евлах

Начиная с минувшей ночи в регионах наблюдается снегопад.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в результате днем возникли трудности в движении транспортных средств на участке автодороги Баку-Шамахы-Евлах, проходящем через Агсуинский перевал.

Из-за увеличения толщины снежного покрова и скользкой дороги, особенно на участках с крутыми поворотами и спусками, несколько автомобилей застряли на дороге, а некоторые транспортные средства съехали с проезжей части. Зафиксированы различные дорожно-транспортные происшествия, погибших и пострадавших нет.

В связи со сложившейся обстановкой движение в обоих направлениях на некоторое время было значительно затруднено. С целью обеспечения безопасности дорожного движения сотрудники полиции несут службу в усиленном режиме, водителям даются рекомендации по вождению с учетом погодных условий.

В то же время на территорию привлечены сотрудники дорожно-эксплуатационного управления. Заснеженные и обледеневшие участки дороги обрабатываются песчано-соляной смесью, принимаются необходимые меры для восстановления нормального движения. В настоящее время продолжаются работы для сохранения дороги открытой и обеспечения безопасного движения транспортных средств.