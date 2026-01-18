https://news.day.az/world/1810222.html На Тайване нашли необычное решение для защиты небоскреба от землетрясений - ВИДЕО На Тайване нашли самый неожиданный способ спасти 500-метровый небоскреб от ветра и землетрясений - 660-тонный шар-стабилизатор. Как передает Day.Az, в самом высоком небоскребе Тайваня Taipei 101 подвешен 660-тонный шар, который спасает здание от сильного ветра и даже землетрясений.
На Тайване нашли необычное решение для защиты небоскреба от землетрясений - ВИДЕО
На Тайване нашли самый неожиданный способ спасти 500-метровый небоскреб от ветра и землетрясений - 660-тонный шар-стабилизатор.
Как передает Day.Az, в самом высоком небоскребе Тайваня Taipei 101 подвешен 660-тонный шар, который спасает здание от сильного ветра и даже землетрясений. Несколько лет назад небоскреб Taipei 101 пережил с минимальными повреждениями землетрясение магнитудой 7,4 балла.
По словам экспертов, этого удалось достичь благодаря тому самому железному шару внутри здания. Механизм с шаром во время землетрясения силой в 6,8 баллов раскачивается как большой маятник и помогает поглотить ударную волну.
