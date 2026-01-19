Режиссер культового фильма ужасов умер за несколько часов до дня рождения

Режиссер Марк Джонс, известный по работе над культовыми фильмами ужасов 1990-х "Лепрекон" и "Румпельштильцхен", умер в возрасте 72 лет.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом со ссылкой на друзей постановщика сообщает Variety.

Джонс ушел из жизни 16 января после короткой госпитализации. Он не дожил всего несколько часов до своего 73-го дня рождения. В ближайшее время состоится церемония прощания с режиссером.

Самой известной работой Джонса был вышедший в 1993 году "Лепрекон" с Дженнифер Энистон и Уорвиком Дэвисом. История демонического карлика из ирландских легенд, убивающего претендентов на его золото, стала культовой классикой хорроров. Впоследствии на экраны вышли семь сиквелов "Лепрекона".

Кроме того, Джонс снял такие фильмы ужасов, как "Румпельштильцхен" и "Найтмэн". Как сценарист он работал над многими мультсериалами, включая "Розовую пантеру", "Команду А" и "Полицейскую академию".