Раскрыты характеристики уникальной спортивной консоли на Android

Компания Mangmi раскрыла полный перечень характеристик портативной игровой консоли Pocket Max.

Как передает Day.Az, таблица была опубликована на странице производителя в соцсети X.

За производительность устройства отвечает флагманский процессор 2020 года - Qualcomm Snapdragon 865 с графикой Adreno 650, дополненный 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и накопителем UFS 3.1 на 128 ГБ. В консоли также предусмотрена активная система охлаждения.

Картинка отображается на 7-дюймовом OLED-дисплее с разрешением 1920х1080 пикселей и частотой обновления 144 Гц.

Pocket Max работает под управлением Android 13, поддерживает Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.1, а также оснащается аккумулятором емкостью 8000 мАч. Набор разъемов включает USB 3.1 Type-C, 3,5-мм разъем для наушников и слот для карт памяти microSD.

Гаджет выделяется на фоне конкурентов использованием сменных магнитных модулей с кнопками и крестовиной, триггеры на датчиках Холла, а также TMR-стики с RGB-подсветкой. Габариты консоли составляют 254,87х101,06х14,45 мм при массе 450 г.

Информация о сроках начала продаж и цене Mangmi Pocket Max будет объявлена позднее.