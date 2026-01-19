Скончался бывший посол Израиля в Азербайджане Эйтан Наэ в возрасте 63 лет.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в публикации Посольства Израиля в Азербайджане в социальной сети X.

"Посольство Израиля в Азербайджанской Республике выражает глубокую скорбь в связи с безвременной кончиной бывшего посла Эйтана Наэ", - говорится в публикации.

Отмечается, что Эйтан Наэ осуществлял свою деятельность в качестве посла в Азербайджане в 2001-2005 годах и сыграл важную роль в укреплении дружественных и партнерских отношений между Израилем и Азербайджаном.