Скончался бывший посол Израиля в Азербайджане Эйтан Наэ в возрасте 63 лет. Как сообщает Day.Az, об этом говорится в публикации Посольства Израиля в Азербайджане в социальной сети X. "Посольство Израиля в Азербайджанской Республике выражает глубокую скорбь в связи с безвременной кончиной бывшего посла Эйтана Наэ", - говорится в публикации.
"Посольство Израиля в Азербайджанской Республике выражает глубокую скорбь в связи с безвременной кончиной бывшего посла Эйтана Наэ", - говорится в публикации.
Отмечается, что Эйтан Наэ осуществлял свою деятельность в качестве посла в Азербайджане в 2001-2005 годах и сыграл важную роль в укреплении дружественных и партнерских отношений между Израилем и Азербайджаном.
