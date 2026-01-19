В Азербайджане меняются правила возврата машин со штрафстоянки

Задержанные и доставленные на штрафстоянку транспортные средства будут возвращаться владельцам сразу после уплаты установленного сбора.

Как сообщает Day.Az, это предусмотрено в предлагаемых изменениях в Закон "О дорожном движении", обсужденных сегодня на заседании комитета Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству.

Согласно действующему законодательству, в случаях нарушения правил остановки, стоянки или парковки, когда водитель отсутствует на месте и транспортное средство создает помехи движению, автомобиль может быть эвакуирован. Одним из условий его возврата является оплата расходов за эвакуацию и хранение на штрафстоянке.

В соответствии с новыми поправками, владелец сможет получить задержанный автомобиль немедленно после оплаты суммы, установленной уполномоченным органом, за доставку транспортного средства на охраняемую стоянку и его хранение. В случае незаконного задержания автомобиля либо причинения ему ущерба из-за ненадлежащего хранения владелец вправе обжаловать действия в административном порядке или в суде.

При этом плата за хранение на штрафстоянке будет начисляться с 00:00 следующего дня после эвакуации автомобиля. Если производство по делу об административном правонарушении будет прекращено или жалоба на вынесенное решение удовлетворена, уплаченные за эвакуацию и хранение средства будут возвращены владельцу в установленном порядке.