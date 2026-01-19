Азербайджан и Иордания будут сотрудничать в этой сфере

Азербайджан и Иордания будут сотрудничать в сфере таможенного дела.

Как передает Day.Az, это отражено в проекте закона Азербайджанской Республики о ратификации "Соглашения между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Иорданского Хашимитского Королевства о сотрудничестве и взаимной помощи в сфере таможенного дела", который будет обсуждаться на заседании Комитета Милли Меджлиса по международным отношениям и межпарламентским связям, запланированном на 21 января.