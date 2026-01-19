https://news.day.az/politics/1810399.html Азербайджан и Иордания будут сотрудничать в этой сфере Азербайджан и Иордания будут сотрудничать в сфере таможенного дела.
Азербайджан и Иордания будут сотрудничать в этой сфере
Азербайджан и Иордания будут сотрудничать в сфере таможенного дела.
Как передает Day.Az, это отражено в проекте закона Азербайджанской Республики о ратификации "Соглашения между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Иорданского Хашимитского Королевства о сотрудничестве и взаимной помощи в сфере таможенного дела", который будет обсуждаться на заседании Комитета Милли Меджлиса по международным отношениям и межпарламентским связям, запланированном на 21 января.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре