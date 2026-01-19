Отравление угарным газом в Гедабеке

В Гядабейском районе 54-летняя женщина умерла от отравления угарным газом.

Как передает Day.Az, 17 января жительница села Захмат, Рахшенде Рзаева (1972 г.р.) скончалась от отравления угарным газом в ванной комнате своего дома.

Проводится расследование.