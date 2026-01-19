https://news.day.az/society/1810386.html

Отравление угарным газом в Гедабеке

В Гядабейском районе 54-летняя женщина умерла от отравления угарным газом. Как передает Day.Az, 17 января жительница села Захмат, Рахшенде Рзаева (1972 г.р.) скончалась от отравления угарным газом в ванной комнате своего дома. Проводится расследование.