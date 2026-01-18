В Баку появятся новые маршруты: работы стартовали

В рамках Государственной программы "Развитие транспортной инфраструктуры Баку и прилегающих районов на 2025-2030 годы" в столице планируется реализовать 24 проекта по улучшению дорожной сети.

Как сообщает Day.Az, один из этих проектов - новая дорога, которая соединит улицы Хагани Рустамова и Ага Нейматулла.

Подготовительные работы на участке уже начались. Дорога пройдет через нижнюю часть железнодорожной линии с помощью туннеля и станет альтернативным маршрутом от района "Белый город" к проспекту Бабека. Это позволит облегчить движение в обоих направлениях и существенно сократить время в пути.

Еще один важный проект - строительство дороги, соединяющей улицу Академика Гасана Алиева со станцией метро "Кёроглу". В настоящее время ведутся строительно-монтажные работы в туннелях и на пешеходных переходах вдоль маршрута.

