Xiaomi выпустила умные очки с ультразвуковыми динамиками

Компания Xiaomi вывела на европейский рынок смарт-очки Mijia Smart Audio Glasses, расширив линейку носимых аудиоустройств. Новинка сочетает функции повседневных очков с технологией открытого звука и ориентирована на комфортное использование в течение дня. Об этом сообщает издание GizmoChina, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В оправу очков встроены ультразвуковые динамики и четыре микрофона, что позволяет прослушивать музыку и принимать звонки без закрытия ушного канала. Используемая технология воздушной передачи звука обеспечивает сохранение слышимости окружающей обстановки. Устройство поддерживает подавление шума ветра, а также режим приватности с двойной защитой от утечки звука, снижающей слышимость аудио для окружающих.

Смарт-очки выпускаются в нескольких вариантах дизайна, включая Titanium, Pilot и Browline. Самая легкая версия весит 27,6 грамма, а в отдельных моделях предусмотрена защита линз от ультрафиолета и воздействия синего света.

Управление осуществляется с помощью сенсорной панели на дужках, а расширенные настройки доступны через фирменное приложение Xiaomi Glasses, которое поддерживает жесты, голосовых помощников, поиск очков при утере и индикацию приватности при записи.

Автономность устройства достигает 13 часов непрерывного воспроизведения звука, при этом 10 минут подзарядки обеспечивают до четырех часов работы. Очки поддерживают Bluetooth 5.2, одновременное подключение к двум устройствам и защищены от пыли и влаги по стандарту IP54.

В Европе модель Titanium предлагается по цене €199, а версии Browline и Pilot - по €179.