SpaceX вывела на орбиту новую группу спутников Starlink Ракета-носитель Falcon 9 в понедельник, 19 января, успешно вывела на орбиту новую партию из 29 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом в социальной сети X сообщила американская компания-разработчик SpaceX.
По ее информации, запуск был совершен с 40-го стартового комплекса базы Космических сил США на мысе Канаверал в штате Флорида. Спутники отделились от второй ступени ракеты примерно через час после старта и вышли на заданную орбиту.
