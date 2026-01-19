SpaceX вывела на орбиту новую группу спутников Starlink

Ракета-носитель Falcon 9 в понедельник, 19 января, успешно вывела на орбиту новую партию из 29 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом в социальной сети X сообщила американская компания-разработчик SpaceX.

По ее информации, запуск был совершен с 40-го стартового комплекса базы Космических сил США на мысе Канаверал в штате Флорида. Спутники отделились от второй ступени ракеты примерно через час после старта и вышли на заданную орбиту.