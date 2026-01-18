Сирия подписала соглашение о прекращении огня с SDF
Президент Сирии Ахмед аш-Шараа подписал соглашение о прекращении огня с SDF (Сирийские демократические силы).
Как передает Day.Az, сирийские государственные СМИ сообщают, что, согласно договоренности, три северо-восточные провинции - Эль-Хасеке, Дейр-эз-Зор и Ракка - перейдут под контроль государственных учреждений.
Аш-Шараа призвал вооруженные силы региона сохранять спокойствие и дать реализовать положения соглашения.
Основные положения соглашения:
-
Немедленное прекращение огня на всех фронтах;
-
Передача всех нефтяных месторождений правительству;
-
Интеграция бойцов SDF в Минобороны Сирии как отдельных лиц;
-
Назначение губернатора Эль-Хасеке;
-
Вывод тяжелого вооружения из Айн-аль-Араб и создание местной силовой структуры;
-
Контроль правительством тюрем и лагерей для семей ИГ;
-
Утверждение кандидатов от SDF в госструктурах;
-
Вывод бойцов PKK за пределы Сирии;
-
Продолжение борьбы с ИГ.
