Сирия подписала соглашение о прекращении огня с SDF

Президент Сирии Ахмед аш-Шараа подписал соглашение о прекращении огня с SDF (Сирийские демократические силы).

Как передает Day.Az, сирийские государственные СМИ сообщают, что, согласно договоренности, три северо-восточные провинции - Эль-Хасеке, Дейр-эз-Зор и Ракка - перейдут под контроль государственных учреждений.

Аш-Шараа призвал вооруженные силы региона сохранять спокойствие и дать реализовать положения соглашения.

Основные положения соглашения:

  • Немедленное прекращение огня на всех фронтах;

  • Передача всех нефтяных месторождений правительству;

  • Интеграция бойцов SDF в Минобороны Сирии как отдельных лиц;

  • Назначение губернатора Эль-Хасеке;

  • Вывод тяжелого вооружения из Айн-аль-Араб и создание местной силовой структуры;

  • Контроль правительством тюрем и лагерей для семей ИГ;

  • Утверждение кандидатов от SDF в госструктурах;

  • Вывод бойцов PKK за пределы Сирии;

  • Продолжение борьбы с ИГ.