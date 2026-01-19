Баку сделал еще один правильный и продуманный шаг к миру

Автор: Новруз Аслан, депутат Милли Меджлиса

Президент Ильхам Алиев всегда, в каждом своем выступлении, на каждой встрече с гражданами четко обозначает следующую позицию: мы никогда не забудем того, что происходило тридцать лет, мы никогда не забудем оккупацию и те преступления, которые совершила Армения. Память о самом тяжелом периоде нашей новейшей истории никогда не сотрется. Глава государства постоянно дает понять обществу, что те шаги, которые предпринимаются государством в рамках мирного процесса, ни в коем случае не являются попыткой стереть прошлое и заставить азербайджанцев обо всем забыть.

Следует понимать, что мирный процесс многогранен, у него много сторон. Там и политическая, и дипломатическая, и экономическая, и гуманитарная составляющая. Каждая из этих составляющих включается своевременно, когда настает нужный момент. Почти пять лет после войны Азербайджан не делал никаких радикальных шагов навстречу. Только после встречи в Вашингтоне, когда был парафирован мирный договор, достигнута, наконец, договоренность по Зангезурскому коридору, называющемуся теперь TRIPP, процесс пошел. Азербайджан разблокировал транзит через свою территорию грузов для Армении, начал продавать соседу свое топливо. А на прошлой неделе Армении были переданы четверо заключенных. Все это он начал делать только после 8 августа 2025 года.

Да, жесты доброй воли временами делались и прежде. Например, в конце 2023 года была передана Еревану большая группа задержанных армян. Но это тоже было сделано не просто так, а на основе договоренности, когда Армения сняла свою кандидатуру на проведение СОР29 и поддержала заявку Азербайджана. Все имеет свой смысл, и последняя передача четырех заключенных, отбывавших сроки в Азербайджане, - тоже.

Наш Президент - прекрасный политик, который знает, что нужно делать. Азербайджанский народ может быть уверен, что все, что делает глава государства, продумано с точки зрения национальных интересов Азербайджана.

Когда две враждующие страны переходят к мирному процессу, этот переход очень сложен. Не все, что делается, правильно воспринимается обществами. В первую очередь, это касается армянского общества. Посмотрите, что происходит в Армении. Там процветает реваншизм, подняли голову добровольно покинувшие Азербайджан карабахские сепаратисты. Идеологические мифы разрушены, и правительству Армении приходится противостоять возникшему хаосу. Почти сто лет под влиянием мифов и иллюзий - это очень много, и когда эти нагромождения начинают рушиться, в обществе начинается хаос. Мы не должны подливать масла в этот огонь. Но мы можем делать какие-то шаги для тушения этого пожара. Потому что нам нужен мир и стабильность на наших границах.

Если рассуждать как некоторые, то давайте возмущаться, что мы пропустили через свою территорию пшеницу для Армении, что продали армянам бензин. Надо понимать, что все эти шаги - выверенные и обдуманные. И правильные. Мы, делая такие шаги, разрушаем мифы о нашей стране, мы показываем себя хозяевами положения. Демонстрация силы - это не только закупка оружия, это и способность делать подобные гуманные и дипломатически точные шаги. Армянская и проармянская пропаганда очень крепко въелась в умы мировых политиков. Вытравить ее оттуда - дело не одного дня. Кто-то может сказать, что "ну и пусть думают о нас, что хотят". Это очень неправильный подход.

Возвращение четырех заключенных - это правильный, продуманный и гуманный шаг. Пусть никто из критиков не думает, что он более в курсе дела или больший патриот. Эти демагоги просто хотят взбудоражить общество, но у них ничего не выйдет. Почему? Потому что азербайджанский народ верит своему Президенту. Народ очень серьезно относится к его словам о том, что он знает, что, как и когда надо делать. Президент Ильхам Алиев уже неоднократно доказывал это на практике. Между лидером и обществом существует непоколебимая связь, которую демагогам расшатать не удастся. Что может быть лучше мира. И что может быть хуже войны, смертей и разрушений. Играть чувствами людей непорядочно. А народ Азербайджана знает, где правда.

Думаю, мы вскоре увидим последствия этого шага. Я лично с удовлетворением наблюдаю, как развивается мирный процесс. Вот на днях азербайджанская и армянская стороны вместе осмотрели состояние железной дороги на участке Садарак-Ерасх. Этот участок является частью будущего Зангезурского коридора. Кстати, поставка Армении азербайджанского топлива позволила выявить интересный нюанс: несмотря на возмущение и призывы к бойкоту со стороны оппозиции, простые армяне в течение нескольких дней раскупили наш бензин. То есть общество не повелось на псевдопатриотическую демагогию реваншистов. Это обнадеживающий факт, который еще раз подтверждает верность и прагматичность всех шагов официального Баку.

Политика Азербайджана выверена до мельчайших нюансов не только касательно мира с Арменией, но и во всех других вопросах. Я восхищен выдержкой, грамотным подходом к любым ситуациям, точным знанием того, как действовать в конкретный момент. Все это дает о себе знать в реакции официального Баку на происходящее в Иране. Наша реакция помогает разрушать мифы, те мифы, которые создают о нашей стране недружественная пропаганда.

Передача четырех заключенных - это шаг, предпринятый не на основе сиюминутных решений. Он стал результатом кропотливой дипломатической работы, переговоров, взвешенной позиции и определенного расчета. Теперь мяч на армянской стороне. Со своей стороны Азербайджан уже сделал немало шагов навстречу. Но кто-то должен их сделать. Пашиняну идти на такие субстантивные шаги намного сложнее, потому что его общество к этому не готово и не поймет его добрых намерений.

Реваншисты заявляют, что Азербайджан, мол, передал заключенных, чтобы поддержать на выборах Никола Пашиняна. Честно говоря, слышать такое смешно. Передача заключенных - это часть развивающегося мирного процесса, а не чей-то предвыборный пиар. Мы это сделали, чтобы приблизить мир. А выборы - это внутреннее дело Армении, кого выбирать - это личное дело армянского народа. Мы в эти процессы не вмешиваемся, так как всегда придерживаемся международного права. Но мы, конечно, следим за происходящим в этой стране. Мы не скрываем, что не желаем прихода к власти реваншистов, так как это остановит мирный процесс и поставит регион перед угрозой новой войны. Если армянский народ сделает такую глупость, он лишит себя всех тех перспектив, которые сегодня перед ним открылись. Но это, повторю, личное дело наших соседей, они будут решать сами, и Азербайджан в это не вмешивается.

Мир, стабильность, сотрудничество - это то, что определит будущее нашего региона. Это наша мечта, которая некоторым не кажется реальной в условиях сегодняшней глобальной политики.

Баку никогда не делает ошибок. Нам нельзя ошибаться, потому что многие только и ждут нашей ошибки, пусть самой крошечной. Тем временем мир спокойно наблюдает за творящимися несправедливостями, словно зрители в кинотеатре. Мир погряз в конфликтах, ненависти, грызне, нездоровой конкуренции. Нарушены все красные линии. Наш регион может стать исключением, примером, оазисом стабильности. Азербайджан старается именно для достижения этой цели. Мы все видим, все анализируем, мы просчитываем каждый шаг. В том числе и решение о возвращении армянских заключенных.

Политика - это шахматная доска, порой нужно пожертвовать какими-то фигурами ради победы. В этой партии Азербайджан находится в выигрышной позиции. Пусть никто в этом не сомневается.