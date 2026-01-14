Азербайджан делает шаг навстречу миру

Автор: Ибрагим Алиев

Сегодня стало известно, что в рамках практических шагов по мирному процессу между Азербайджаном и Арменией Баку передал Еревану Вагифа Черкезовича Хачатуряна, Геворга Рубеновича Суджяна, Давида Тиграновича Давтяна и Викена Абрахамовича Эулджекчяна. Все они, напомним, были признаны виновными по различным статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики и отбывавшие наказание на территории нашей страны.

Договоренность при этом была двусторонняя. О чем это говорит? О том, что Азербайджан и Армения продолжают диалог без посредников, ведутся соответствующие процессы и достигаются определенные результаты. Нельзя забывать и о принципах гуманизма, которых придерживается Баку.

Тем не менее в отдельных кругах у соседей периодически использовался нарратив о "пленных", с помощью которого пытались либо подорвать достигнутый прогресс, либо обвинить Пашиняна в бездействии. Особенно это стало заметно в последние месяцы, когда ситуация с армянами, находившимися в бакинском СИЗО, превратилась в удобный предвыборный лозунг.

"Вот, Пашинян ничего не может сделать, а мы придем и сделаем", - говорили реваншистские силы.

Во-первых, все это оказалось не более чем фейками, активно распространяемыми о том, что армяне якобы содержатся в ужасных условиях, голодают и заболевают. На самом деле похудел лишь Варданян, и то из-за того, что начал правильно питаться. Но сейчас речь не о нем.

Насчет остальных - Никол Пашинян сегодня подтвердил, что по результатам предварительного осмотра Геворг Суджян, Давид Давтян и Викен Эулджекджян проблем со здоровьем не имеют. Состояние здоровья Вагифа Хачатряна предварительно оценивается как удовлетворительное.

Во-вторых, передача четверых лиц еще раз подтвердила намерения Азербайджана придерживаться мирной повестки на Южном Кавказе. Это естественный процесс, очередной практический шаг и жест доброй воли. Такой же, как и недавнее снятие запрета на транзит грузов. Армения 2 раза получила азербайджанские нефтепродукты, что, по словам армянского руководства, помогло снизить цены на бензин и дизель. Пашинян прямо подчеркнул, что как результат у Армении появится возможность вести борьбу с многолетней монополией. Кроме того, через Азербайджан страна получила сахар и пшеницу из России и Казахстана.

Всего этого могло бы не быть. Но мы смотрим вперед. Мы закрыли страницу вражды и конфликтов. Южному Кавказу не нужны войны, а нужно светлое будущее и инициативы Баку являются прямым доказательством того, что мирный договор не является чем-то опасным, как это любят говорить реваншисты, а представляет собой рабочий механизм стабилизации для региона.

Это не первый и далеко не последний жест доброй воли Азербайджана. Будут и другие, если Армения продолжит мирный курс. Правда, хотелось бы, чтобы с армянской стороны тоже было больше практических шагов. Да, там звучат заявления о мире, но на деле пока не видно сопоставимой динамики действий. Заявления сами по себе не меняют ситуацию и не формируют доверие, как хотелось бы. Его создают конкретные решения, закрепленные юридически и подтвержденные на практике. Именно этого сегодня ожидают в Баку, поскольку логичным следующим этапом должны стать практические шаги уже с армянской стороны. В принципе, остается один лишь вопрос - официально и без двусмысленных формулировок зафиксировать отказ от каких-либо территориальных претензий к Азербайджану, в том числе на уровне базовых политико-правовых документов. Да, речь о конституции.

После внесения необходимых изменений дальнейший процесс пойдет намного быстрее и спокойнее, без постоянных возвратов к уже пройденным этапам, что позволит закрепить достигнутые договоренности в устойчивой форме, которая не зависит от смены власти или внутриполитической ситуации.

Именно такой шаг стал бы четким сигналом о том, что мирный курс для Еревана является стратегическим, а не временным. У сторон появится прочная основа для завершения работы над мирным договором и перехода к полноценному региональному сотрудничеству, где главным приоритетом станут развитие, безопасность и взаимная выгода.

Азербайджан уже обозначил рамку, в которой готов двигаться дальше. Она понятна, публична и не меняется в зависимости от конъюнктуры. Мяч теперь на стороне Армении. Теперь устойчивость мирного курса будет определяться тем, насколько Ереван готов перейти от слов к действиям.