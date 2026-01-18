https://news.day.az/world/1810276.html Президент Ирана предупредил о последствиях агрессии против Верховного лидера Любая агрессия против Верховного лидера страны будет рассматриваться как полномасштабная война против иранского народа. Как передает Day.Az, об этом заявил Президент Ирана Масуд Пезешкин в соцсети X.
Президент Ирана предупредил о последствиях агрессии против Верховного лидера
Любая агрессия против Верховного лидера страны будет рассматриваться как полномасштабная война против иранского народа.
Как передает Day.Az, об этом заявил Президент Ирана Масуд Пезешкин в соцсети X.
По его словам, если граждане Ирана сталкиваются с трудностями в жизни, одной из главных причин является "давняя враждебность и бесчеловечные санкции, введенные правительством США и его союзниками".
Пезешкина подчеркнул, что подобные меры США и их партнеров оказывают серьезное влияние на повседневную жизнь населения страны.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре