Президент Ирана предупредил о последствиях агрессии против Верховного лидера

Любая агрессия против Верховного лидера страны будет рассматриваться как полномасштабная война против иранского народа.

Как передает Day.Az, об этом заявил Президент Ирана Масуд Пезешкин в соцсети X.

По его словам, если граждане Ирана сталкиваются с трудностями в жизни, одной из главных причин является "давняя враждебность и бесчеловечные санкции, введенные правительством США и его союзниками".

Пезешкина подчеркнул, что подобные меры США и их партнеров оказывают серьезное влияние на повседневную жизнь населения страны.