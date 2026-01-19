Сколько составила адресная социальная помощь на человека?

К началу 2026 года 76,1 тысячи малообеспеченных семей, включающих 336 тысяч членов семей, получали адресную государственную социальную помощь.

Как сообщает Day.Az, это отражено в макроэкономических показателях экономического и социального развития страны за январь-декабрь 2025 года, опубликованных Государственным комитетом статистики.

Отмечается, что средний месячный размер социальной помощи в расчете на одного человека составил 95,7 маната.

Ранее мы сообщали, что в 2025 году номинальные доходы населения Азербайджана по сравнению с 2024 годом увеличились на 8,0 процента и составили 89,9 миллиарда манатов, или в среднем 8 777,6 маната на душу населения.