https://news.day.az/politics/1810351.html Азербайджан выразил соболезнования Испании Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнования Испании. Как передает Day.Az, об этом говорится в публикации МИД в соцсети. "Глубоко опечалены новостью о трагическом столкновении поездов в испанском городе Кордова, которое привело к многочисленным смертям и ранениям.
Азербайджан выразил соболезнования Испании
Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнования Испании.
Как передает Day.Az, об этом говорится в публикации МИД в соцсети.
"Глубоко опечалены новостью о трагическом столкновении поездов в испанском городе Кордова, которое привело к многочисленным смертям и ранениям. Выражаем глубокие соболезнования семьям погибших и народу Испании. Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", - говорится в сообщении.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре