Азербайджан выразил соболезнования Испании

Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнования Испании.

Как передает Day.Az, об этом говорится в публикации МИД в соцсети.

"Глубоко опечалены новостью о трагическом столкновении поездов в испанском городе Кордова, которое привело к многочисленным смертям и ранениям. Выражаем глубокие соболезнования семьям погибших и народу Испании. Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", - говорится в сообщении.