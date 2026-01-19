Казахстан принял предложение США

Президент США Дональд Трамп пригласил президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева войти в состав Совета мира по сектору Газа.

Как передает Day.Az, об этом сообщил Tengrinews представитель казахстанского лидера Руслан Желдибай.

"Скрывать факт приглашения было бы неправильно, казахстанский президент был приглашен одним из первых, а Казахстану предложили войти в круг государств-учредителей", - отметил пресс-секретарь.

По его словам, в ответ глава государства направил письмо в адрес президента США с выражением искренней благодарности и подтверждением согласия войти в состав этого нового объединения.

"Президент подтвердил стремление Казахстана внести посильный вклад в достижение прочного мира на Ближнем Востоке, упрочения межгосударственного доверия и глобальной стабильности", - добавил Желдибай.

О создании Совета мира в секторе Газа Трамп объявил 16 января 2026 года. Учреждение этой организации входило в мирный план президента США для Газы наряду с размещением международных сил.

В тот же день Белый дом объявил состав исполнительного комитета совета. В него войдут семь членов, в том числе госсекретарь США Марко Рубио, спецпосланник Трампа Стив Уиткофф, зять президента США Джаред Кушнер и бывший премьер Великобритании Тони Блэр.

Bloomberg писал, что администрация американского лидера просит страны, желающие получить постоянное место в Совете, внести не менее $1 млрд. При этом в проекте устава группы сказано, что первым председателем Совета будет сам Трамп. Он будет решать, кого принимать в организацию. Также президент США сможет одобрять или отклонять решения организации, которые будут приниматься большинством голосов.