Президент Турции пообещал Сирии поддержку в борьбе с терроризмом

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонной беседе с главой Сирии Ахмедом аш-Шараа заявил о готовности Анкары поддерживать Дамаск в борьбе с терроризмом.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил на своей странице в соцсети X руководитель управления по коммуникациям администрации президента Турции Бурханеттин Дуран.

По его словам, в ходе разговора стороны обсудили двусторонние отношения и последние события в Сирии.

Эрдоган подчеркнул, что для Турции крайне важны территориальная целостность, единство, стабильность и безопасность Сирии. По его словам, полное освобождение страны от террористических структур необходимо как для самого Дамаска, так и для всего региона. Турция продолжит оказывать Сирии всестороннюю поддержку, прежде всего в борьбе с терроризмом.

Ранее мы сообщали, что Президент Сирии Ахмед аш-Шараа подписал соглашение о прекращении огня с SDF (Сирийские демократические силы).