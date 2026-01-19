В этот день метро в Баку будет работать дольше

Бакинский метрополитен 21 января будет работать в измененном режиме в связи с матчем футбольного клуба "Карабах" в рамках Лиги чемпионов УЕФА.

Об этом сообщили Day.Az в бакинском метрополитене.

Согласно обращению Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА) и в соответствии с оперативным планом ЗАО "Бакинский метрополитен", связанным с проведением в столице массовых культурных мероприятий, часы работы метро будут продлены.

С учетом интереса болельщиков к матчу, который состоится на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова, все станции метрополитена будут открыты для входа пассажиров в ночь с 21 на 22 января до 01:00.

Станции будут функционировать в усиленном режиме, будет составлен график дежурств и привлечена дополнительная рабочая сила.

Для обеспечения комфортной и безопасной перевозки пассажиров после матча на станциях "Гянджлик", а также "28 Мая" и "Нариман Нариманов" будут приняты специальные меры контроля.

В течение дня движение поездов будет регулироваться в соответствии с осенне-зимним графиком, при этом резервные поезда будут находиться в готовности к выпуску на линию.

Отметим, что матч между "Карабахом" и "Айнтрахтом", который состоится 21 января на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова, начнется в 21:45.