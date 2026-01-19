Европарламент заморозил ратификацию торгового соглашения с США

Европарламент приостановил процедуру ратификации торгового соглашения ЕС-США на фоне угроз американского президента Дональда Трампа.

Как передает Day.Az, об этом заявил глава фракции Европейской народной партии (ЕНП) Манфред Вебер в интервью телеканалу ZDF.

"Ратификация соглашения, заключенного прошлым летом, приостанавливается. Это первый сигнал Вашингтону - Дональд Трамп не получит беспошлинный доступ своей продукции на рынок ЕС", - отметил Вебер.

Голосование по отмене пошлин на американские промышленные товары, запланированное на 26 января, временно отложено из-за возмущения депутатов заявлениями Трампа, сообщает Politico.

Ранее Трамп объявил, что США введут импортные пошлины в размере 10% для Великобритании, Германии, Дании, Нидерландов, Норвегии, Финляндии, Франции и Швеции с 1 февраля, повышая их до 25% с 1 июня, пока не будут достигнуты соглашения по Гренландии.