Жалкие манипуляции экс-главы МИД Армении - даже бревна из Вардана Осканяна не получилось

Автор: Акпер Гасанов

Поистине забавно наблюдать за тем, что происходит в соседней Армении. Там, на сей раз, ведется публичная дискуссия, общий смысл которой сводится к прозаическому вопросу - не продешевили ли мы? Как известно, на уходящей неделе министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян и государственный секретарь США Марко Рубио достигли рамочного соглашения о реализации нового коридора, известного как "Маршрут Трампа для международного мира и процветания" (TRIPP), который призван соединить Азербайджан с его эксклавом Нахчыванской АР через Армению.

В документе, опубликованном Государственным департаментом, говорится, что будет создана компания TRIPP Development Company, в которой Армения передаст 74% акций США и сохранит за собой 26%. Компания будет содействовать межправительственному сотрудничеству в области развития железнодорожных и дорожных проектов в рамках коридора. И вот этим обстоятельством решил возмутиться экс-глава МИД РА Вардан Осканян.

Он глубокомысленно изрек, что этот документ следует рассматривать в контексте двусторонних и трехсторонних соглашений, подписанных 8 августа, где, в отсутствие общего положения о разблокировке, Армения в отдельном пункте согласилась обеспечить Азербайджану беспрепятственное и непрерывное сообщение с Нахчываном. "Следовательно, вся цель и смысл этого проекта заключается в предоставлении Азербайджану коридора", с видом человека, констатирующего что вода мокрая, умозаключил Осканян.

"Трудно подобрать слова, чтобы понять, а затем и описать, насколько некомпетентным и невежественным нужно быть в международных отношениях, насколько безмолвным нужно быть, чтобы коридор, соединяющий две части Азербайджана через территорию стратегически важного региона Армении, за счет суверенитета Армении, был передан в управление третьей стране на 46 лет, и даже в таком проекте Армении отведено всего 26 процентов суверенной территории Армении", - впал он в истерику.

Ну а главная "мысль" этого персонажа, который считает важным напомнить армянскому обществу о своем существовании разного рода популистскими заявлениями была следующей: "Этот коридор ничего не даст Армении, да и, по большому счету, США. Единственными заинтересованными сторонами являются Азербайджан и Турция". Сказать, что он врет- ничего не сказать.

Напомню, в этой связи, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью отечественным телеканалам четко указал: "Естественно, Армения только выиграет от этого. Потому что Армения может выйти и выйдет из нынешнего состояния тупика". Глава нашего государства сказал правду. Азербайджан, действительно делает конкретные шаги к миру, предлагая Армении выйти из самоизоляции, в которой она пребывала по причине оккупации 20% территорий нашей страны.

Азербайджан восстановил свою территориальную целостность и сразу же после предложил Армении мирную повестку. В том числе и в виде реализации проекта под названием Зангезурский коридор. Официальный Ереван долго сомневался и отказывался от этого предложения, в итоге согласившись на него, но в несколько ином формате - в виде проекта TRIPP.

Азербайджан не считает нужным придавать особое значение такой детали, как название проекта. Нам важно достижение главной цели - начало его реализации и соединение основной части страны с Нахываном. А какие там проценты получат TRIPP Development Company, и Армения - это их личный, почти интимный вопрос. Но Осканян банально лжет, утверждая, что Армения не извлечет пользы от участия в данном проекте.

Международное авторитетное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило прогноз по кредитному рейтингу Армении до уровня "Позитивный" и подтвердило сам рейтинг на уровне "BB-".. "Результат мира!!!", так прокомментировал это сообщение руководитель аппарата премьер-министра РА Араик Арутюнян. И он абсолютно прав. Потому, что не будь мира, не было бы этого проекта, а Армения оставалась бы в самоизоляции.

Вот и Всемирный банк (ВБ) ожидает, что парафированный в августе 2025 года мирный договор между Арменией и Азербайджаном будет способствовать укреплению стабильности и углублению региональной интеграции.Об этом говорится в январском выпуске доклада ВБ "Перспективы мировой экономики". Прогресс в мирном процессе между Арменией и Азербайджаном, как подчеркивает ВБ, способен стать фактором углубления интеграции на Южном Кавказе.

Как видим, слишком уж очевидно, что ложь Осканяна поразительно примитивна. Стоило ли ожидать иного от персонажа, который мечтал "трудоустроиться" главой "мид" армянского мыльного пузыря под названием "арццах"? Конечно же нет. Большой поклонник пребывающего в Баку в ожидании приговора российско-армянского олигарха Рубена Варданяна готов, судя по всему, озвучить любую ахинею. Но его попытки лечь бревном на пути Азербайджана и Армении к миру - это доказательство его завышенной самооценки. Процесс уже запущен и будет реализован в строгом соответствии с известной поговоркой про караван и собак, которые лают.