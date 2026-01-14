Что решили Мирзоян и Рубио?

Как сообщалось ранее, министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян и государственный секретарь США Марко Рубио утвердили совместное заявление о рамках реализации проекта TRIPP - "Маршрут Трампа во имя международного мира и процветания" (Зангезурский коридор - ред.).

В документе указано, что страны договорились создать совместную компанию TRIPP Development Company, которая будет управлять проектом и владеть правами на развитие маршрута еще 49 лет, сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу Госдепа.

74% ее акций достанется США, 26% - Армении. Позже доля Еревана может вырасти до 49%.

Армения по итогам реализации проекта получит развитие и инвестиции, США - новые транспортные направления и рынки, указано в документе.

"При этом Ереван сохранит полный контроль над своей территорией, законами и границами, но обещает активно содействовать проекту: координировать госорганы, выдавать разрешения, поддерживать связь с США и продвигать нормализацию отношений с соседними странами", - сообщили в Госдепе.