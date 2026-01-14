Армения поняла и признала суть предложений Азербайджана: лучше поздно, чем никогда

Автор: Акпер Гасанов

Лучше поздно, чем никогда. Эта аксиома очень точно характеризует многое из того, что происходит в отношениях между Азербайджаном и Арменией и шире во всем нашем регионе. Доказательств тому уйма. Причем, многие из них - очень свежие и подтвержденные армянской же стороной. Причем, лично премьер-министром этой страны Николом Пашиняном.

"Мы поняли, что невозможно выбраться из тупика, не признав территориальную целостность друг друга, нерушимость границ и суверенитет ", - заявил премьер-министр РА в своем выступлении на Форуме по безопасности Межамериканской комиссии по правам человека, комментируя документ, принятый в Праге 6 октября 2022 года, которым Армения признала территориальную целостность Азербайджана, включая Карабахский экономический регион.

"Если бы мы не приняли эти решения, я даже не буду пытаться описать, что бы произошло в нашем регионе в целом, не говоря уже о Республике Армения, по состоянию на 14 января 2026 года", - добавил Пашинян. И тут не грех напомнить, что Азербайджан еще до начала 44-дневной войны предлагал официальному Еревану решить армяно-азербайджанский конфликт мирным путем, в рамках международного права, с учетом четырех известных резолюций Совбеза и Генассамблеи ООН.

Руководство Армении пошло иным путем, спровоцировало войну, проиграло ее и вынуждено было признать территориальную целостность Азербайджана. При этом, Пашинян признает то, о чем не раз заявлял Президент Ильхам Алиев - у Азербайджана были все возможности нанести огромный ущерб Армении. Но наша страна, продемонстрировав дальновидность и великодушие, предложила Армении путь мира.

Да, сразу по окончании 44-дневной войны была озвучена идея Зангезурского коридора как концепции, которая создала бы возможность вновь обеспечить сухопутное сообщение между материковым Азербайджаном и его эксклавом Нахчываном через юг Армении. Официальный Баку предложил создать транспортный путь (автомагистраль и железная дорога) длиной 40 км через территорию Армении. Что мы услышали в ответ? Категорическое "нет".

Мы услышали необоснованные опасения касательно того, что реализация проекта Зангезурский коридор будет "нарушением суверенитета и угрозой собственной территориальной целостности Армении". Официальный Баку неоднократно приводил обоснованные аргументы, опровергающие опасения или манипуляции официального Еревана. При этом с нашей стороны звучали доводы о том, что реализация данного проекта выгодна и самой Армении.

И что вы думаете? "Очевидно, что теперь в наш регион хлынут крупные инвестиции и большие деньги, и это очень хорошая новость", - сказал сегодня Никол Пашинян, говоря о совместном заявлении главы МИД РА Арарата Мирзояна и госсекретаря США Марко Рубио в Вашингтоне. И тут я хочу напомнить фрагмент из недавнего интервью Президента Азербайджана Ильхама Алиева отечественным телеканалам.

"Мы бы сделали это в любом случае, но хорошо, что делаем это мирным путем. Естественно, Армения только выиграет от этого. Потому что Армения может выйти и выйдет из нынешнего состояния тупика. Откроются дороги между Азербайджаном и Арменией. Будут открыты дороги между Турцией и Арменией. Армения получит доступ к железным дорогам Ирана через Нахчыван, к железным дорогам России через Азербайджан. То есть это выгодно и для Армении", - четко указал глава нашего государства.

Ну и чем все сказанное им отличается от признаний Никола Пашиняна? Ничем. Разве что можно констатировать, что в Армении зря только потратили так много времени, в итоге признав очевидность и правоту предложений официального Баку. Но, лучше поздно, чем никогда. Именно так стоит оценивать то, что сделало возможным подписание Рамочного соглашения Армения-США о реализации проекта "Маршрут Трампа - во имя международного мира и процветания" (TRIPP) между правительствами США и Армении.

"Этот документ основан на обязательствах, взятых пять месяцев назад на историческом мирном саммите между Арменией и Азербайджаном под патронажем президента США. Программа "Путь Трампа" позволит раскрыть потенциал Южного Кавказа в сфере торговли, транзита и энергетических потоков, способствуя росту благосостояния и укреплению безопасности во всём регионе", - написал Марко Рубио на своей странице в соцсетях.

Он прав. С тем лишь уточнением, что Зангезурский коридор теперь именуется TRIPP. По сути - это одно и тоже. Отличия - в деталях. И наша страна рада тому, что так или иначе данный проект будет реализован. Теперь мы вправе ждать перехода от слов к делу. Наша страна давно уже осуществила все возможное для реализации данного проекта. И Президент Ильхам Алиев рассказал об этом в своем интервью отечественным телеканалам.

"Наши дороги, ведущие к границе с Арменией - как железная, так и автомобильная - можно сказать, в скором времени будут полностью готовы. Автомобильная дорога готова почти на 95 процентов. Физическая готовность железной дороги составляет 70 процентов. Мы можем ускорить работу. Но особой необходимости в этом нет, поскольку на территории Армении работы еще не начаты. Там необходимо построить дорогу протяженностью 42 километра", - напомнил глава государства.

Остается надеяться, что армянская сторона оперативно решит этот вопрос. Ведь и без того уже потрачено было много времени, прежде, чем в руководстве РА согласились с тем, что наша страна им предлагала давно.