Турецкий дрон Kizilelma сократил отставание от истребителей

Реактивный беспилотник Kizilelma, разработанный турецкой компанией Baykar, достиг заявленной крейсерской скорости в ходе испытательного полета.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщил производитель.

Отмечается, что дрон летел с крейсерской скоростью 0,8 числа Маха (980 километров в час).

"Этот результат показывает, насколько быстро боевые реактивные беспилотники сокращают отставание от пилотируемых истребителей по скорости", - пишет издание.

Baykar показала кадры полета беспилотника на своей странице в X.

Реактивный беспилотник самолетного типа, который также называют беспилотным истребителем, совершил первый полет в декабре 2022 года. Однодвигательный аппарат может нести около 1500 килограммов полезной нагрузки. Малозаметный дрон предназначен для разведки и поражения наземных целей.