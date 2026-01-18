Всемирное признание уникальности стратегии Президента Ильхама Алиева

Автор: Акпер Гасанов

Президент Азербайджана Ильхам Алиев уже вошел в мировую историю как стратег, тактик, государственный деятель и Верховный Главнокомандующий, при котором наша страна смогла восстановить свой государственный суверенитет и территориальную целостность. Победа в 44-дневной Отечественной войне осенью 2020 года, а также однодневная антитеррористическая операция в сентябре 2023 года закрепили фундаментальный перелом в региональной и международной политике Южного Кавказа.

Это достижение по праву можно назвать уникальным. В новейшей мировой истории практически нет примеров, когда государству удавалось мирным и военным путем, в рамках международного права и при сложнейшем внешнеполитическом сопротивлении, полностью восстановить контроль над оккупированными территориями. Азербайджан добился этого, преодолевая сопротивление не только Армении и влиятельных армянских лоббистских структур по всему миру, но и стран - сопредседателей Минской группы ОБСЕ, которые на протяжении десятилетий фактически консервировали статус-кво.

Ключ к этому успеху - долгосрочная, последовательная и комплексная стратегия, автором и архитектором которой является Президент Ильхам Алиев. Азербайджан целенаправленно готовился к восстановлению своей территориальной целостности одновременно по трем направлениям: дипломатическому, экономическому и военному.

На дипломатическом уровне Баку год за годом формировал прочные позиции, разрушая навязанный миф о "безальтернативности" переговорного тупика. На экономическом направлении была создана устойчивая, независимая модель развития, позволившая финансировать масштабную модернизацию армии и инфраструктуры без критической зависимости от внешних доноров. В военной сфере была проведена глубинная реформа вооруженных сил, внедрены современные стандарты управления, разведки и высокоточного вооружения.

Именно синергия этих факторов позволила Азербайджану добиться того, чего не смогло достичь ни одно другое государство, столкнувшееся с проблемой утраты территориальной целостности. Грузия и Молдова до сих пор не восстановили контроль над своими территориями. Украина, потерявшая около пятой части своей территории, уже почти четыре года ведет войну на истощение, фактически сражаясь за само выживание государства.

На фоне нарастающей глобальной турбулентности азербайджанская модель стратегического суверенитета выглядит особенно показательно. Сегодня звучат прогнозы о возможном политическом и даже военном противостоянии между США и рядом европейских стран по вопросу Гренландии. Под большим вопросом оказывается само будущее НАТО как единого и неделимого военно-политического блока.

В этой связи напомню, что Азербайджан никогда не стремился к полноценному членству в этом альянсе. Вместо этого был выбран прагматичный и выверенный путь развития двусторонних отношений со странами - членами НАТО, без утраты стратегической автономии. Параллельно Баку последовательно усиливал собственные вооруженные силы и военно-промышленный комплекс.

Результат очевиден: сегодня Азербайджанская армия - это армия-победительница, сильнейшая на Южном Кавказе и одна из наиболее боеспособных на постсоветском пространстве. А продукция отечественного ВПК экспортируется почти в 20 стран мира, что является прямым свидетельством технологической и производственной состоятельности государства.

Но это далеко не полный перечень достижений Азербайджана. Особого внимания заслуживает подписание документа о создании стратегической рабочей группы между нашей страной и Соединенными Штатами. Основным направлением ее деятельности стала разработка хартии о стратегическом партнерстве, что выводит двусторонние отношения на качественно новый уровень.

В этом контексте поистине историческое значение имеет решение о реализации проекта "Маршрут Трампа для международного мира и процветания" (TRIPP). Его практическая реализация обеспечит устойчивую географическую связь между основной частью Азербайджана и Нахчыванской Автономной Республикой. В долгосрочной перспективе этот маршрут способен кардинально изменить баланс сил в регионе и стать мощным драйвером экономического развития Азербайджана.

При этом, далеко не только в Вашингтоне осознают ключевую роль Азербайджана на Южном Кавказе. Совместная декларация о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Китаем стала подтверждением того, что официальный Пекин рассматривает Азербайджан как важнейшее звено своих стратегических планов на Южном Кавказе и в Центральной Азии.

В этом же ряду стоит и избрание Азербайджана полноправным членом Консультативного совета государств Центральной Азии. Это действительно уникальное событие. Географически расположенный на Южном Кавказе, Азербайджан фактически стал органичной частью центральноазиатского политического и экономического пространства. Трансформация формата С5 в С6 имеет огромное значение не только для региона, но и для всего мира, поскольку формирует новую ось стабильности, транзита и энергетической безопасности между Востоком и Западом.

Еще одним подтверждением международного авторитета Азербайджана стало его принятие в организацию D-8. Созданная почти 30 лет назад, эта структура ни разу не расширялась - и единственным новым членом стал именно Азербайджан. В D-8 объединены крупнейшие государства мусульманского мира, совокупное население которых превышает один миллиард человек, а суммарный экономический потенциал - более четырех триллионов долларов. Решение о принятии Азербайджана отражает признание его политической стабильности, экономической устойчивости и независимой внешней политики.

Наконец, отдельного упоминания заслуживает роль Азербайджана как надежного гаранта энергетической безопасности Европы. Начало поставок азербайджанского природного газа в Австрию и Германию стало знаковым событием. Таким образом, число стран-импортеров азербайджанского газа достигло 16, из которых 11 получают его на постоянной основе. Ни одна другая страна в мире не поставляет трубопроводный газ в такое количество государств.

Все перечисленное, от военных побед до стратегических партнерств и энергетической экспансии, является не набором случайных успехов, а результатом выверенной и последовательной стратегии. Сегодня не только в Азербайджане, но и во всем мире на конкретных, поистине исторических примерах можно наблюдать торжество стратегии Президента Ильхама Алиева - стратегии суверенитета, силы и долгосрочного национального развития.