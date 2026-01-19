В современной системе международных отношений мощь государств уже не измеряется только политическими и экономическими ресурсами. Сохранение национальных ценностей и их продвижение в глобальном пространстве, а также мобилизация потенциала диаспоры превратились в основные опоры общественной дипломатии, передает Day.Az.

Азербайджан в последние годы входит в число стран, проводящих последовательную и целенаправленную политику в этой сфере. Открытие "Азербайджанского дома" и действующей при нем воскресной школы в немецком городе Штутгарт является важным примером, демонстрирующим устойчивый и системный характер этой политики.

Начало деятельности "Азербайджанского дома" в таком европейском городе, как Штутгарт - это не просто открытие культурного центра, а практический результат линии общественной дипломатии нашей страны. Данный шаг демонстрирует, что азербайджанское государство видит это как часть долгосрочной национальной стратегии.

Деятельность Государственного комитета по работе с диаспорой в последние годы показывает, что понятие диаспоры воспринимается не только как эмоциональная связь, основанная на ностальгических чувствах, но и как активный субъект в деле защиты и продвижения национальных интересов. Современная диаспорская политика, сформированная под руководством главы государства, основывается именно на этом подходе. Организация проживающих за рубежом азербайджанцев, их объединение вокруг единой идеи и активное участие в общественно-политической жизни стран проживания являются приоритетными направлениями.

"Азербайджанский дом", открытый в Штутгарте, в этом контексте выполняет как координационную, так и представительскую функцию. Здесь, наряду с сохранением национальной культуры, языка, истории и традиций, до местной общественности доводится информация о современной модели развития Азербайджана, а также его роли в регионе и в мире. Это, в свою очередь, означает практическую реализацию механизмов "мягкой силы", являющихся одним из ключевых элементов общественной дипломатии.

Особого внимания заслуживает деятельность воскресных школ при "Азербайджанских домах". Сохранение родного языка и национальной идентичности представителями третьего и четвёртого поколений диаспоры уже не является лишь культурным вопросом, а представляет собой процесс, имеющий стратегическое значение. В эпоху ускоряющейся глобализации, для молодежи диаспоры, сталкивающейся с риском ассимиляции, эти школы играют важную роль в сохранении национальной памяти. Применение этой модели в таком месте компактного проживания азербайджанцев, как Штутгарт, не случайно и является результатом планомерной деятельности Государственного комитета по работе с диаспорой. Внимание и забота азербайджанского государства о диаспоре не ограничиваются только организационной поддержкой. С помощью учебных пособий, методических материалов и онлайн-платформ обеспечивается непрерывная деятельность этих школ. Данные инициативы показывают, что Азербайджан строит эту работу с использованием современных принципов и возможностей современных технологий.

Открытие "Азербайджанского дома" в Штутгарте одновременно является важным событием с точки зрения укрепления единства внутри самой диаспоры. Участие наших соотечественников из разных стран Европы и различных городов Германии в открытии показывает, что деятельность диаспоры уже приобрела более широкий масштаб. Подобные платформы объединяют индивидуальные инициативы вокруг единой цели и систематизируют деятельность диаспоры.

Культурная дипломатия занимает важное место в деятельности "Азербайджанских домов". Посредством выставок, концертов, литературно-художественных мероприятий азербайджанская культура представляется местной общественности. Это служит устранению стереотипов о нашей стране, формированию объективного и полного представления о ней. Культурные мероприятия, организованные в Штутгарте, еще раз показывают, что азербайджанская культура вызывает интерес на международной арене.

На сегодня 32 "Азербайджанских дома", функционирующих в 20 странах мира, и более 90 воскресных школ в 24 странах демонстрируют, насколько расширилась география общественной дипломатии Азербайджана. За этими цифрами стоят продуманная государственная политика, последовательная институциональная поддержка диаспоры. Расширение этой сети по рекомендации главы государства свидетельствует о том, что диаспорская политика останется приоритетной и в будущем.

Открытие "Азербайджанского дома" и воскресной школы в Штутгарте - это событие стратегического значения, выходящее далеко за рамки простой церемонии. Этот шаг является наглядным проявлением устойчивых успехов общественной дипломатии Азербайджана, эффективной модели, сформированной в сфере работы с диаспорой, и системной заботы государства о соотечественниках, проживающих за рубежом. Такие инициативы служат укреплению международных позиций Азербайджана, более сильной защите национальных интересов в глобальном пространстве и передаче азербайджанской идентичности будущим поколениям.