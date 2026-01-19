https://news.day.az/society/1810462.html В Баку меняется схема движения 10 автобусов В Баку меняется схема движения 10 регулярных маршрутов. Как сообщает Day.Az, об этом проинформировало Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA). Отмечается, что в связи с 20 Января на улицах, пересекающихся и примыкающих к проспекту Парламента, будет введено ограничение движения транспортных средств.
Как сообщает Day.Az, об этом проинформировало Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA).
Отмечается, что в связи с 20 Января на улицах, пересекающихся и примыкающих к проспекту Парламента, будет введено ограничение движения транспортных средств.
В связи с введенными ограничениями движение регулярных маршрутов № 3, 6, 10, 18, 31, 39, 53, 77, 96 и 205 будет осуществляться по альтернативным улицам.
