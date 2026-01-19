https://news.day.az/officialchronicle/1810444.html

Президент Ильхам Алиев прибыл в Швейцарию для участия в ежегодном заседании Всемирного экономического форума - ФОТО

19 января Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев прибыл с визитом в Швейцарскую Конфедерацию для участия в ежегодном заседании Всемирного экономического форума. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в международном аэропорту Цюриха главу нашего государства и Первую леди Мехрибан Алиеву встречали официальные лица.