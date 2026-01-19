Президент Ильхам Алиев прибыл в Швейцарию для участия в ежегодном заседании Всемирного экономического форума

19 января Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев прибыл с визитом в Швейцарскую Конфедерацию для участия в ежегодном заседании Всемирного экономического форума.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в международном аэропорту Цюриха главу нашего государства и Первую леди Мехрибан Алиеву встречали официальные лица.

Новость обновляется