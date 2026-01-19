https://news.day.az/world/1810379.html

В Пакистане произошло землетрясение

В 50 километрах к северо-западу от Баришала (Пакистан) произошло землетрясение магнитудой 5,9. Как передает Day.Az, об этом сообщила Геологическая служба США. Очаг залегал на глубине 35 километров. В настоящее время информации о жертвах или разрушениях нет.