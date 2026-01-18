Что американцы думают о возможных действиях США в Гренландии?

Подавляющее большинство граждан США не поддерживают применение военной силы для установления американского контроля над Гренландией.

Как передает Day.Az, об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного телеканалом CBS совместно с компанией YouGov.

Согласно данным исследования, 86% опрошенных выступили против силового сценария со стороны Вашингтона, тогда как 14% респондентов заявили о готовности поддержать такие действия.

Кроме того, большинство участников опроса негативно отнеслись и к идее покупки острова. Так, 70% не поддержали использование федеральных средств для возможной сделки, тогда как 30% высказались в её пользу.

Опрос проводился в период с 14 по 16 января и охватил 2523 респондента. Статистическая погрешность исследования составила 2,3 процентных пункта.