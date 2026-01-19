В Азербайджане этим категориям граждан предоставляются бесплатные жилье и автомобили

Государственная программа Азербайджана по обеспечению жильем семей шехидов и лиц с инвалидностью, связанной с войной, успешно продолжается.

В соответствии с поручениями Президента Ильхама Алиева представителям этих категорий граждан государством в целом было предоставлено около 16 000 квартир и индивидуальных жилых домов, из которых примерно 7 000 - в послевоенный период. Кроме того, за этот период лиц с инвалидностью было передано около 7 700 транспортных средств.

Эти меры социальной поддержки являются продолжением внимания и заботы государства о семьях шехидов и лицах с инвалидностью, связанной с войной.

Но кто еще в Азербайджане может получить от государства бесплатное жилье и автомобиль?

Day.Az представляет список лиц, которые могут получить бесплатное жилье от государства:

- семьи шехидов - обеспечиваются квартирами и индивидуальными жилыми домами за счет государственного бюджета;

- ветераны войны и лица, признанные инвалидами вследствие войны - имеют право на жилищную помощь

- лица, получившие инвалидность в результате аварии на Чернобыльской АЭС, в том числе те, кто стал инвалидом при исполнении воинского долга;

- лица, потерявшие родителей, и дети, оставшиеся без попечения родителей - для выпускников социальных учреждений и образовательных заведений предусмотрено предоставление жилья;

- лица с нарушением зрения, поставленные на учет до 16 августа 2021 года - также имеют право на получение бесплатного жилья;

- лица, удостоенные звания "Герой Отечественной войны", и члены их семей - обеспечиваются жильем за счет государства.

Согласно решению государства от 18 декабря 2020 года № 501, отдельные льготные категории лиц с инвалидностью обеспечиваются бесплатными автомобилями через Агентство социальных услуг - на основании медицинских показаний и в порядке очередности.

Day.Az также представляет список лиц, которые могут получить бесплатный автомобиль от государства:

- лица, признанные инвалидами в связи с защитой территориальной целостности и независимости Азербайджанской Республики;

- лица, признанные инвалидами в результате событий 20 января 1990 года;

- лица, получившие инвалидность при исполнении обязанностей военной службы;

- лица, признанные инвалидами при ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.