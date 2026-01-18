https://news.day.az/society/1810272.html Снегопад на перевале Агсу парализовал движение - новые КАДРЫ Из-за сильного снегопада на перевале Агсу возникли трудности с движением автомобилей. Как сообщает Day.Az со ссылкой на qafqazinfo, с полудня на участке автодороги Баку-Шамахы-Евлах, проходящем через перевал Агсу, движение транспорта осложнилось. Некоторые транспортные средства застряли на дороге, а автомобили съезжали с трассы.
Представляем видеокадры с места происшествия:
