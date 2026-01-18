В Германии состоялось открытие очередного Дома Aзербайджана и воскресной школы

В германском городе Штутгарт состоялось открытие очередного Дома Aзербайджана и азербайджанской воскресной школы при нем. Прозвучал государственный гимн Азербайджанской Республики, минутой молчания была почтена светлая память шехидов, сообщили Day.Az в пресс-службе Государственного комитета по работе с диаспорой Азербайджана.

В открытии приняли участие председатель Государственного комитета Aзербайджанской Республики по работе с диаспорой Фуад Мурадов, советник посольства Азербайджанской Республики в Федеративной Республике Германии Самир Рзаев, генеральный консул Турции в Штутгарте Макбуле Кочак Качар, наши соотечественники, проживающие в различных европейских странах и отдельных городах Германии, руководители ряда домов Азербайджана за рубежом и представители местной общественности.

Председатель Aзербайджанского культурного центра в Германии Гюнай Мирзоева выступила с отчетом о деятельности центра, консолидирующего проживающих здесь наших соотечественников, и правления Альянса азербайджанцев Германии.

Председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов говорил о современной диаспорской политике, осуществляемой под руководством Президента Ильхама Алиева, и диверсификации совместной деятельности с диаспорой, отметил, что в различных странах мира открыты дома Азербайджана, воскресные школы. Председатель также поздравил соотечественников с открытием еще одного Дома Азербайджана и воскресной школы при нем, расценил это как наглядное подтверждение заботы нашего государства о проживающих за рубежом азербайджанцах.

Он подчеркнул, что дома Азербайджана, воскресные школы, в том числе созданные по инициативе Первого вице-президента Мехрибан Алиевой онлайн-школы "Карабах", являются самой успешной моделью, создающей преимущества и новые возможности с точки зрения изучения родного языка третьим, четвертым поколением диаспоры. Применение данной модели в таком важном регионе, как Штутгарт, с компактным проживанием азербайджанцев представляет особое значение.

На мероприятии был показан видеоролик, отражающий выступления главы государства.

Председатель правления Альянса азербайджанцев Германии Алтай Рустамли, член правления альянса Aмир Али Сардари Иревани, генеральный консул Турции в Штутгарте Макбуле Кочак Качар и ряд влиятельных членов сообщества назвали открытие Дома Азербайджана символом единства наших соотечественников.

Участники мероприятия ознакомились с выставкой произведений итальянского деятеля культуры Франческо Маджо под названием "Гранат".

Церемония открытия продолжилась художественной частью.

Отметим, что в настоящее время в 20 странах мира действуют 32 Дома Азербайджана, включая открытый в городе Штутгарт. Одновременно в 24 странах функционируют более 90 азербайджанских воскресных школ. Одни действуют в домах Азербайджана, другие - при диаспорских организациях и культурных центрах либо самостоятельно. Государственный комитет по работе с диаспорой обеспечивает каждую азербайджанскую воскресную школу учебниками и учебными пособиями. Соотечественники, а также любящие нашу страну иностранцы безвозмездно пользуются услугами домов Азербайджана и воскресных школ. Добавим, что в соответствии с рекомендациями главы государства увеличивается количество азербайджанских воскресных школ, расширяется сфера их деятельности.