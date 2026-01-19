В Азербайджане снизилось число браков и разводов

За январь-ноябрь прошлого года районными (городскими) отделами регистрации Министерства юстиции Азербайджана было зарегистрировано 44 996 браков и 18 832 развода.

Как сообщает Day.Az, об этом проинформировал Государственный комитет статистики.

Отмечается, что по сравнению с соответствующим периодом 2024 года число браков на каждые 1000 человек населения снизилось с 4,9 до 4,8, а число разводов - с 2,1 до 2,0.

Ранее мы сообщали, что численность населения Азербайджана с начала прошлого года увеличилась на 34 812 человек, или на 0,3 процента, и по состоянию на 1 декабря 2025 года достигла 10 259 701 человека.