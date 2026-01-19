https://news.day.az/world/1810422.html В Пекине выпало рекордное количество снега с 2010 года - ФОТО - ВИДЕО В столице Китая Пекине зафиксирован самый сильный снегопад с января 2010 года. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Высота снежного покрова второй раз в этом веке достигла 20 сантиметров.
В столице Китая Пекине зафиксирован самый сильный снегопад с января 2010 года.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Высота снежного покрова второй раз в этом веке достигла 20 сантиметров.
