В Пекине выпало рекордное количество снега с 2010 года

В столице Китая Пекине зафиксирован самый сильный снегопад с января 2010 года.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Высота снежного покрова второй раз в этом веке достигла 20 сантиметров.