Кадры ограбления Лувра показали во Франции - ВИДЕО Телеканал TF1 опубликовал уникальные записи с камер музея в момент проникновения грабителей и их действий внутри музея. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Ранее детали инцидента оставались закрытыми.
Кадры ограбления Лувра показали во Франции - ВИДЕО
Телеканал TF1 опубликовал уникальные записи с камер музея в момент проникновения грабителей и их действий внутри музея.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Ранее детали инцидента оставались закрытыми.
