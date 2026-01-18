США приветствовали соглашение между правительством Сирии и SDF

США положительно оценили соглашение о прекращении огня, достигнутое между правительством Сирии и силами SDF.

Как передает Day.Az, об этом заявил спецпредставитель президента США по Сирии Том Баррак.

По его словам, Вашингтон высоко оценивает конструктивные усилия сторон, направленные на достижение договоренности, которая открывает путь к возобновению диалога и сотрудничества в интересах объединения Сирии.

"Президент аш-Шараа подтвердил, что курды являются неотъемлемой частью Сирии, и США рассчитывают на беспрепятственную интеграцию нашего исторического партнера в борьбе против ИГ с новым членом Международной коалиции, поскольку мы продолжаем непрекращающуюся борьбу с терроризмом", - написал Баррак в своем аккаунте в X.

Ранее сегодня Баррак провел встречу с президентом Сирии аш-Шараа в Дамаске.