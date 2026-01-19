Начальник Генштаба Азербайджанской Армии находится с визитом в Катаре

Делегация во главе с первым заместителем министра обороны Азербайджанской Республики - начальником Генерального штаба Азербайджанской Армии генерал-полковником Керимом Велиевым находится с визитом в Катаре для участия в 9-й Международной военно-морской выставке и конференции DIMDEX 2026, организованной Вооруженными силами Катара.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана.

После официальной церемонии открытия выставки DIMDEX 2026, являющейся значимой площадкой для международного обмена опытом в области морской безопасности и обороны, генерал-полковник К.Велиев и официальные делегации других стран ознакомились со стендами, размещенными в выставочных павильонах.