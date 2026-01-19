С какого времени начисляется плата за хранение автомобиля на штрафстоянке?
Определено с какого времени будет взиматься плата за хранение транспортного средства на охраняемой стоянке.
Как сообщает Day.Az, этот вопрос отражен в законопроекте о внесении изменений в Закон "О дорожном движении", обсужденном на сегодняшнем заседании Комитета Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству.
Согласно законопроекту, плата за хранение автомобиля на охраняемой стоянке будет начисляться с 00:00 следующего дня после его доставки на стоянку.
Отметим, что решением Тарифного совета от 12 апреля 2006 года утверждены тарифы на эвакуацию транспортных средств на стоянки при Главном управлении Государственной дорожной полиции МВД и их охраняемое хранение.
|
№
|
Название услуг
|
Единица измерения
|
Тарифы
|
1.
|
Доставка транспортных средств на парковки с помощью эвакуаторов
|
1 единица/рейс
|
20,0
|
2.
|
Хранение транспортных средств на автостоянках
|
2.1.
|
Если масса транспортного средства составляет до 3,5 тонн (включая 3,5 тонны)
|
1 единица/день
|
1,0
|
2.2.
|
Если масса транспортного средства составляет от 3,5 до 10 тонн (включая 10 тонн),
|
1 единица/день
|
2,0
|
2.3.
|
Если масса транспортного средства превышает 10 тонн
|
1 единица/день
|
3,0
