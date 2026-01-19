Ожидаются метель и мороз

С вечера 19 января до утра 21 января в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются осадки, в отдельных местах прогнозируются мокрый снег и снег. Местами осадки могут носить интенсивный характер.

Как сообщает Day.Az, об этом проинформировала Национальная гидрометеорологическая служба.

Отмечается, что минимальная температура воздуха в ночь с 19 на 20 января ожидается около 0 градусов, а в ночные часы 21-22 января - от 0 до 3 градусов мороза.

В связи с осадками и ветреной погодой возможна кратковременная метель.

В районах Азербайджана неустойчивая погода сохранится до дневных часов 21 января, ожидаются периодические осадки, местами мокрый снег и снег. В отдельных районах возможны интенсивные и сильные осадки.

Минимальная температура воздуха в предгорных районах составит до 6 градусов мороза, в горных районах - 7-12 градусов, в высокогорье - 18-23 градуса мороза.

На территории страны, особенно в горных и предгорных районах, ожидается гололедица на дорогах.

