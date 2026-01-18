Автор: Ибрагим Алиев

Сколько бы отдельные политические и экспертные круги в Армении ни убеждали общественность в том, что мирная повестка, предложенная Азербайджаном, якобы не сулит экономических дивидендов, факты постепенно формируют иную картину. Выбранный Ереваном курс уже начал приносить измеримые результаты, которые фиксируются не в заявлениях, а в оценках международных финансовых институтов.

Накануне Fitch Ratings пересмотрело прогноз по суверенному рейтингу Армении, изменив его со "Стабильного" на "Позитивный" при сохранении рейтинга на уровне BB-. Для рейтингового агентства подобный шаг - это отражение изменения фундаментальных условий, в которых функционирует экономика страны.

Логика Fitch в данном случае показательна. В основе пересмотра прогноза лежит прямая связка между безопасностью и экономикой: снижение региональных рисков на фоне продвижения мирного процесса с Азербайджаном сопровождается восстановлением торговли, транзита и логистических цепочек. Для суверенной оценки это означает рост предсказуемости макроэкономической среды и улучшение условий внешнеэкономической деятельности - факторов, которые традиционно оказывают давление на рейтинги стран с высокой геополитической неопределённостью.

Агентство учитывает уже проявившиеся практические эффекты. Возобновление торговых потоков с Азербайджаном и транзита через его территорию расширяет логистические возможности Армении, снижает транспортные издержки и повышает устойчивость поставок. В этот же контур вписываются поставки азербайджанских нефтепродуктов, включая бензин, влияние которых уже отразилось на ценовой динамике и конкурентной среде на внутреннем рынке. Для рейтинговой методологии это прямые сигналы снижения операционных и инфляционных рисков.

Отдельного внимания заслуживает инфраструктурное измерение процесса - прежде всего проект TRIPP. Как бы он ни назывался на разных этапах и в разных интерпретациях, по своей сути он остается инициативой Азербайджана, направленной на формирование новой региональной транспортно-логистической архитектуры. Для Армении участие в этом проекте означает практическое расширение экономического пространства: доступ к транзитным маршрутам, включение в региональные цепочки добавленной стоимости и рост роли страны как звена, а не тупика на карте перевозок.

Именно в этом заключается ключевой экономический эффект TRIPP для Армении. Речь идет не только о транзитных доходах, но и о снижении структурной изоляции, расширении рынков сбыта и повышении инвестиционной привлекательности. Для международных рейтинговых агентств такие изменения являются маркерами долгосрочного потенциала роста, даже если на первом этапе они выглядят как инфраструктурные или логистические решения.

Дополнительное значение имеет более широкий региональный контекст. Нормализация отношений с Азербайджаном открывает для Армении перспективу интеграции в более масштабную геоэкономическую конфигурацию, включая расширение связей с Турцией. Для экономики это означает доступ к новым рынкам, диверсификацию торговых маршрутов и снижение зависимости от ограниченного числа направлений - фактор, который редко, но весьма показательно отражается в рейтинговых решениях.

В результате сочетание факторов безопасности, торговли, логистики и инфраструктуры формирует тот самый "структурный сдвиг", который Fitch зафиксировало в своем прогнозе. На фоне заявлений некоторых кругов о бесперспективности мирной повестки международная оценка демонстрирует обратное: инициативы Азербайджана уже начала работать как экономический фактор, напрямую влияющий на перспективы Армении.

Для финансовых рынков это выражается в конкретных параметрах. Позитивный прогноз снижает воспринимаемый уровень риска и формирует более благоприятные условия внешнего финансирования. Такой сигнал учитывается инвесторами, банками и международными финансовыми институтами при принятии решений о кредитовании, инвестициях и размещении капитала.

Практический итог - расширение финансовых возможностей государства. Более мягкие условия заимствований и рост предсказуемости позволяют эффективнее управлять долговыми обязательствами и выстраивать экономическую политику на среднесрочную перспективу.

При этом Fitch прямо увязывает дальнейшую динамику рейтинга с сохранением текущего курса. Прогноз становится индикатором того, какие решения поддерживаются рынками, а какие, напротив, способны вновь повысить уровень рисков.

Сколько бы ни звучали утверждения о том, что мирная повестка не работает, международная финансовая оценка фиксирует противоположное. Пересмотр прогноза Fitch Ratings стал отражением реальных изменений, которые уже учитываются рынками и напрямую связаны с мирной инициативой Азербайджана - включая инфраструктурные проекты вроде TRIPP, ключевой экономический эффект которых адресован и Армении.