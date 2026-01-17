Прогресс в мирном процессе с Азербайджаном может повысить рейтинг Армении

Прогресс в мирном процессе с Азербайджаном может положительно сказаться на кредитном рейтинге Армении, сообщает Day.Az со ссылкой на агентство Fitch Ratings.

Fitch пересмотрело прогноз по долгосрочному рейтингу дефолта эмитента Армении в иностранной валюте (LTFC IDR) со "Стабильного" на "Позитивный" и подтвердило сам рейтинг на уровне BB-.

"Армения и Азербайджан подписали совместную декларацию, направленную на достижение мирного соглашения, что существенно снижает риски военной эскалации в краткосрочной перспективе. Торговля с Азербайджаном и через его территорию постепенно открывается. Также заметно улучшаются отношения с Турцией, и, по сообщениям, турецкое правительство рассматривает возможность открытия сухопутной границы с Арменией", - отмечается в отчете Fitch.

Агентство считает, что дополнительный потенциал для роста среднесрочного прогноза экономики Армении может появиться при последовательной реализации мирного соглашения с Азербайджаном и открытии границы с Турцией.

Среди факторов, способных оказать негативное влияние на рейтинг, Fitch называет события, повышающие геополитические риски и подрывающие политическую и экономическую стабильность, например, срыв текущего мирного процесса с Азербайджаном.

Аналитики агентства указывают, что среди факторов, способных привести к повышению рейтинга, - устойчивое снижение геополитических рисков и внутренней политической неопределенности, например, благодаря значительному прогрессу в мирном процессе с Азербайджаном.

Отметим, что 8 августа 2025 года, по итогам трехсторонней встречи с Президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместную декларацию об обеспечении мира между Баку и Ереваном и налаживании транспортного сообщения между основной частью Азербайджана и Нахчываном. Этот проект получил название "Маршрут Трампа для международного мира и процветания".

В рамках встречи министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов и министр иностранных дел Республики Армения Арарат Мирзоян парафировали проект "Соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения" и подписали совместное обращение министров иностранных дел Азербайджанской Республики и Республики Армения к действующему председателю ОБСЕ (о закрытии Минского процесса ОБСЕ, личного представителя действующего председателя ОБСЕ по конфликту, обсуждаемому Минской конференцией, и Группы планирования высокого уровня).