Как изменился уровень рождаемости в Азербайджане в 2025 году?

В январе-ноябре 2025 года районными (городскими) отделами регистрации Министерства юстиции Азербайджана было зарегистрировано 88 135 новорожденных.

Как сообщает Day.Az, об этом проинформировал Государственный комитет статистики.

По данным ведомства, по сравнению с соответствующим периодом 2024 года показатель рождаемости на каждые 1000 человек населения снизился с 10,1 до 9,4.

Среди новорожденных доля мальчиков составила 53,1 процента, девочек - 46,9 процента. Из общего числа родившихся 2 930 были двойнями, 93 - тройнями.

Ранее мы сообщали, что численность населения Азербайджана с начала прошлого года увеличилась на 34 812 человек, или на 0,3 процента, и по состоянию на 1 декабря 2025 года достигла 10 259 701 человека.