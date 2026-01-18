Президент Давосского форума рассказал о рекордном глобальном долге

Рекордный глобальный долг является главной структурной проблемой мировой экономики.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом рассказал генеральный директор и президент Всемирного экономического форума (ВЭФ) Бёрге Бренде газете Le Temps.

По словам Бренде, наиболее важной структурной проблемой мировой экономики стал глобальный долг, который достиг максимального значения с 1945 года. При этом проценты по внешнему долгу являются самой большой статьей бюджета некоторых стран, отметил экономист.

По его мнению, мир "вступает в новую эру", уже сейчас видны "очертания нового мирового порядка".

"Я надеюсь, что он не будет отмечен возвращением к закону джунглей", - резюмировал глава ВЭФ.

ВЭФ - швейцарская неправительственная организация. Она ежегодно проводит встречи с участием руководителей бизнеса, политических лидеров и экспертов в различных сферах. В 2026 году встреча пройдет с 19 по 23 января, основной темой мероприятия заявлен "Дух диалога".