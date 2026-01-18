Чтобы помнили: 36 лет трагедии "Черного января"

Автор: Акпер Гасанов

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в Шехидляр хиябаны почтил светлую память шехидов 20 Января. Глава государства возложил венок к мемориалу "Вечный огонь". Да, в этом году исполняется уже 36 лет с момента тех кровавых, трагических событий. И в этой связи хочу поделиться глубоко личными воспоминаниями.

Сейчас мне 48 лет. Это тот возраст, когда память уже не просто хранит картинки детства, а соединяет их с пониманием причин и последствий. Когда ты уже не просто вспоминаешь - ты осмысливаешь. А потому "Черный январь" для меня - не дата из учебника и не абстрактная трагедия, а живая, кровоточащая часть новейшей истории моего народа.

В январе 1990 года мне было чуть больше 12 лет. Я родился и вырос в Баку и потому прекрасно помню, какой была наша столица моего детства - город света, моря и человеческого тепла. И этот прекрасный город, "весь из золота сотканный", как пел Муслим Магомаев, погрузился во мрак, горе, слезы. В ночь с 19 на 20 января 1990 года в Баку вошли советские войска. Танки, бронетехника, солдаты с боевыми патронами - против мирного города, против безоружных людей.

События 19-20 января 1990 года стали одной из самых страшных трагедий в новейшей истории Азербайджана. По официальным данным, жертвами "Черного января" стали от 131 до 170 человек. Сотни семей потеряли своих близких, 744 мирных жителя получили ранения различной степени тяжести, пятеро человек пропали без вести. Это были не "экстремисты" и не "вооруженные мятежники", как позже пыталась представить руководители СССР. Это были обычные бакинцы - рабочие, врачи, инженеры, старики, женщины, дети.

Советская власть, которая десятилетиями говорила о "дружбе народов" и "гуманизме социализма", показала свое истинное лицо. Трагедия "Черного января" стала прямым следствием нежелания, или неспособности, руководства СССР во главе с Михаилом Горбачевым предотвратить разгоравшийся армяно-азербайджанский конфликт. Вместо политического решения, вместо диалога и справедливого арбитража был выбран самый привычный для империи путь - путь силы, путь танков и крови.

Уже тогда, еще до ввода войск в Баку, тысячи азербайджанцев начали покидать свои дома в советской Армении. Их изгоняли, унижали, лишали имущества. В Баку, Гянджу, Сумгайыт и другие города Азербайджана хлынул поток беженцев - первые жертвы политики "миацума", взятой на вооружение армянскими националистами. Эти трагедии не были неизбежными. Их можно и нужно было предотвратить. Но Москва предпочла закрыть глаза, а затем - открыть огонь.

Сегодня, оглядываясь назад, особенно ясно понимаешь, что именно события "Черного января" сделали необратимым крах советской империи. Азербайджанцы тогда окончательно поняли, к чему приводит ситуация, когда настоящее и будущее нашего народа зависят от решений, принимаемых в далекой Москве. Это был жестокий, но важный урок.

История не терпит сослагательного наклонения, но совершенно очевидно, что если бы тогда во главе республики стоял общенациональный лидер азербайджанского народа Гейдар Алиев, многих бед удалось бы избежать. Великий политик и истинный патриот, он в январе 1990 года, рискуя свободой и жизнью, пришел в Постоянное представительство Азербайджана в Москве и открыто осудил ввод советских войск в Баку. Он назвал это решение кровавым и империалистическим. В условиях тоталитарной системы это был акт исключительного мужества - поступок государственного деятеля, разделяющего боль своего народа.

Убежден, что лучшей данью памяти жертвам "Черного января" является сегодняшний Азербайджан - независимый, суверенный, восстановивший свою территориальную целостность, обладающий сильнейшей армией в регионе и играющий важную роль на мировой геополитической арене. Эти достижения - плод огромной, поистине титанической работы Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Именно он навсегда вошел в новейшую историю как Президент-победитель, как блестящий стратег и тактик, как искусный дипломат и истинный патриот своего народа. Благодаря ему мы точно знаем: никогда больше танки какого-либо государства не войдут в Баку, чтобы убивать наших мирных стариков, женщин и детей. По главной площади нашей столицы, на Площади Азадлыг, могут проезжать только азербайджанские танки. И только на военном параде.