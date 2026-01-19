https://news.day.az/society/1810298.html Отмена льгот на автомобили: как изменились цены на рынке - ВИДЕО В Азербайджане льготы на автомобили с гибридными и электрическими двигателями прекратили действовать с 1 января. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Xəzər TV, отмена преференций уже отразилась на автомобильном рынке, спровоцировав рост цен. Продавцы отмечают, что подорожание может продолжиться и в ближайшее время.
Отмена льгот на автомобили: как изменились цены на рынке - ВИДЕО
В Азербайджане льготы на автомобили с гибридными и электрическими двигателями прекратили действовать с 1 января.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Xəzər TV, отмена преференций уже отразилась на автомобильном рынке, спровоцировав рост цен. Продавцы отмечают, что подорожание может продолжиться и в ближайшее время.
В то же время, по их словам, по отдельным моделям фиксируется и относительное снижение стоимости.
Покупатели также подтверждают, что цены на автомобили выросли.
Подробнее в видеоматериале:
