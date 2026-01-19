как изменились цены на рынке - ВИДЕО

В Азербайджане льготы на автомобили с гибридными и электрическими двигателями прекратили действовать с 1 января.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Xəzər TV, отмена преференций уже отразилась на автомобильном рынке, спровоцировав рост цен. Продавцы отмечают, что подорожание может продолжиться и в ближайшее время.

В то же время, по их словам, по отдельным моделям фиксируется и относительное снижение стоимости.

Покупатели также подтверждают, что цены на автомобили выросли.

Подробнее в видеоматериале: