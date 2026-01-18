В одной стране резко выросло число банкротств

Число банкротств в Финляндии стало рекордным с 1996 года. О резко выросшем количестве банкротств со ссылкой на данные Статистического управления страны сообщает газета Helsingin Sanomat, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Только за декабрь было инициировано 360 банкротств, на 34 процента больше год к году. Всего же за год обанкротились 3906 компаний.

"Прошлогодний показатель банкротства стал крупнейшим с 1996 года. В предыдущем году количество заявлений увеличилось на 12 процентов", - заявила старший статистик статуправления Мира Кууссаари.

Чаще всего банкротились компании в секторе строительства (768 фирм). Также в тройку вошли представители сфер торговли, индивидуальные предприниматели.